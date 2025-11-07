Esto se sabe sobre la caída de una avioneta en una plantación de banano en Pasaje, El Oro

El siniestro ocurrió en la parroquia Tres Cerritos, del cantón pasaje, en El Oro.

Una avioneta que se utilizaba para labores de fumigación se precipitó sobre una plantación de banano la tarde de este viernes 7 de noviembre del 2025 en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro.

El siniestro ocurrió pasadas las 14:00 en la parroquia Tres Cerritos. Según medios locales, una persona resultó herida debido a la caída de la avioneta a pocos metros de una pista de aterrizaje en la zona.

Tras el impacto, la aeronave se inclinó. De manera inmediata, una segunda avioneta sobrevoló el lugar para arrojar agua y colaborar en el control del fuego.

Bomberos, policías, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), militares y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se trasladaron al sitio para atender la emergencia.

El siniestro no dejó víctimas mortales. Las autoridades realizan investigaciones para determinar las causas del siniestro.