¡Conmoción en Machala! Seis personas asesinadas en un billar en pleno estado de excepción

Un ataque armado vuelve a enlutar a la provincia de El Oro. Seis personas fueron asesinadas en un billar de la ciudad de Machala la noche del jueves 6 de noviembre de 2025.

Hombres armados ingresaron a un billar en el norte de la ciudad y dispararon contra las personas que estaban al interior. El crimen ocurrió alrededor de las 21:00.

Personal de Criminalística y Dinased acordonó la zona y recogió indicios del múltiple asesinato. Mientras que un equipo de Medicina Legal levantó los cadáveres.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados al interior del establecimiento ubicado en las calles 10 de Agosto y 14ava Norte. Una persona quedó tendida en la puerta y fue cubierta con plástico negro.

Varias personas heridas fueron trasladadas en vehículos privados a diferentes casas de salud para su atención especializada. Se desconoce su estado.

La Policía Nacional apuntó que investiga el hecho para dar con los responsables del crimen que ocurrió en pleno estado de excepción por los altos índices de violencia.

Solo durante el feriado entre el 1 y 4 de noviembre se registró una veintena de muertes violentas en la provincia de El Oro.

En El Oro rige un estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional para los próximos 60 días por los altos índices de violencia.