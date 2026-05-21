Funcionario del SNAI sobrevivió a ataque armado en Machala

El miércoles 20 de mayo de 2026, un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) sobrevivió a un ataque armado.

El hecho sucedió cerca de las 17:00, en los exteriores de una urbanización privada de Machala, El Oro.

De acuerdo con la información policial, Bolívar R., de 60 años, caminaba hacia su vivienda tras bajarse de un bus cuando fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una moto.

Funcionario habría recibbido amenazas previas

Según testigos se habrían efectuado varios disparos, sin embargo, el funcionario logró correr y ponerse a buen recaudo.

La Policía indicó que la víctima ya habría recibido amenazas previas. La más reciente, según información, sucedió en diciembre de 2025 y estaría relacionada con intimidaciones por parte del grupo Los Lobos Espejo.

Autoridades investigan el hecho para conocer el paradero de los atacantes y las motivaciones del intento de crimen.