Ecuador confirma presencia de enfermedad hemorrágica del conejo

Animales que presenten enfermedad hemorrágica del conejo serán sacrificados

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario confirmó, el miércoles 21 de mayo de 2026, la presencia de la Enfermedad Hemorrágica del Conejo (EHC) en Ecuador.

La EHC es una infección viral, altamente contagiosa y frecuentemente mortal, que afecta exclusivamente a conejos domésticos y silvestres. Provoca daños severos en el hígado y sangrados generalizados.

Tras registrarse muertes inusuales en criaderos, especialmente en Tungurahua, las autoridades activaron protocolos sanitarios.

La EHC no representa riesgo para los humanos

La institución indicó que se contemplan acciones de vigilancia epidemiológica, investigación sanitaria, bioseguridad, control territorial y comunicación de riesgo para reducir la probabilidad de propagación de la enfermedad.

Otras medidas incluyen la restricción momentánea de concentración animal y movilización epidemiológicamente riesgosa de conejos. También el sacrificio sanitario de animales positivos y contactos epidemiológicos de alto riesgo.

De acuerdo con la inforamción, el hecho no representa riesgo alguno para la salud humana ni afecta el consumo de su carne.