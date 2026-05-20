Senae incauta más de 36 000 cervezas irregulares en Portoviejo

Aduana y la Agencia de Control Sanitario, Arcsa, detectaron más de 36 000 cervezas irregulares en Portoviejo, provincia de Manabí.

Un operativo de control sanitario impidió que más de 36 000 cervezas se comercialicen en el mercado nacional.

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) incautó en Portoviejo, provincia de Manabí, 1 510 cajas con 36 240 cervezas importadas, presuntamente desde Colombia.

Previamente, técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) inspeccionó la mercadería y comprobó que no contaban con notificación sanitaria ecuatoriana, número de lote o información del etiquetado.

Tampoco había un responsable de la comercialización en el país.

La mercadería ilegal permanece bajo custodia del Senae para continuar con el debido proceso.