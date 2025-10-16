El futbolista Bryan 'Cuco' Angulo fue herido de bala durante un ataque armado en Portoviejo

Un detenido en el operativo de la Policía Nacional realizado esta mañana.

El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo, delantero que defiende la camiseta de Liga de Portoviejo, fue herido de bala en un ataque armado la mañana de este jueves 16 de octubre del 2025, mientras se dirigía al entrenamiento de la 'Capira', que juega en Segunda Categoría de Manabí.

Según los primeros reportes, el hecho violento ocurrió en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos de Portoviejo donde el jugador y varios de sus compañeros se preparaban para iniciar la jornada de entrenamiento.

Según reportes de prensa, Angulo fue sorprendido por sujetos armados que abrieron fuego contra el vehículo en el que se trasladaban varios futbolistas del club manabita.

El ataque armado generó la reacción inmediata de los jugadores de Liga de Portoviejo. El equipo manabita tiene previsto jugar mañana por el ascenso nacional a la Serie B. El club pelea los dieciseisavos de final.