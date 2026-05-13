Factores de riesgo detectados en av. República de El Salvador de Quito tras control de roedores

Autoridades monitorean avenida República del Salvador y sus alrededores por presencia de roedores.

Autoridades municipales recorrieron la avenida República de El Salvador y sus alrededores, tras denuncias por presencia de roedores.

De acuerdo con la información de las entidades de control, se identificó que uno de los principales factores del incremento de ratones en la zona es la "mala disposición de basura en parterres, jardineras, veredas y otros espacios públicos".

Además, durante la intervención en 20 establecimientos del sector se identificó condiciones de insalubridad, desechos en el piso, platos sucios y ollas con restos acumulados.

Se aplicarán multas por mal manejo de desechos

"Exhortamos a cumplir con la normativa y los horarios de recolección, así como a no colocar basura en el espacio público", dijo el director de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Gustavo Chiriboga.

También recordó que, por el mal manejo de residuos, los responsables podrían enfrentar una sanción equivalente al 20 % de un salario básico unificado.

Autoridades recuerdan horarios de recolección de basura

Chiriboga enfatizó que, este sector, la recolección de basura se realiza los martes, jueves y sábados, a partir de las 22:00.

De su parte, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) indicó que colocó más de un kilo de rodenticida, distribuido en 100 bloques ubicados directamente dentro de las madrigueras.

Según la UBA, la sustancia contiene "un componente específico para esta especie y permite evitar procesos de putrefacción y malos olores".