Ariel Suárez, futbolista de Orense, quedó herido tras un intento de asalto en Machala

Ariel Suárez hizo las divisiones formativas en el cuadro de El Oro. Su club lamentó el hecho violento cometido en su contra.

Ariel Suárez Calderón, futbolista profesional del Orense, equipo del Campeonato ecuatoriano, resultó herido tras un intento de asalto ocurrido en Machala. El equipo de fútbol informó del hecho, en la jornada del 17 de septiembre del 2025.

De acuerdo con la información, Suárez sufrió una herida superficial en la cabeza. Tras recibir la atención médica, según informó Orense, Suárez "se encuentra en un estado de salud estable".

El club rechazó enérgicamente el acto violento en contra del futbolista, formado en las divisiones juveniles del equipo.