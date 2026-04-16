Así fue el operativo policial para capturar a alias 'Frenillo'

El hijo de un ex socio de Leandro Norero fue aprehendido por militares en Guayaquil

El hijo de un ex socio de Leandro Norero fue aprehendido por militares en Guayaquil

El operativo de captura de Jeremy Zambrano González, alias 'Frenillo' inició a las 03H00 Agentes del bloque de búsqueda de la Policía Nacional le seguían la pista lideraron el allanamiento.

Ingresaron al departamento 909 del edificio Riverfront II, ubicado en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, donde estaba el cabecilla de Mafia 18 Tiburones.

Cuando alias 'Frenillo' se percató de la presencia policial, intentó disparar a los uniformados con un arma de fuego, pero finalmente corrió hacia una baranda, se lanzó desde el noveno piso y su cuerpo terminó sobre la calzada.

Operativo policial contra alias 'Frenillo'

¿Por qué lo buscaba la Policía?

Alias 'Frenillo', con un amplio historial delictivo, era buscado por asesinato. La Policía llevaba varios días siguiéndole la pista.

Según recoge el reportaje de 24 Horas, Zambrano estuvo el fin de semana en la Floresta 2, sur de la ciudad, pero eventualmente se quedaba en el departamento de Puerto Santa.

Era el décimo noveno más buscado del país. La investigación policial revela que 'Frenillo' llevaba tres días en el departamento con dos sujetos, todos con identidades falsas.

En el operativo, una joven fue aprehendida para investigaciones.

Esquivó la muerte y a la justicia

En 2023, sorteó un intento de asesinato en el Malecón 2000 de Guayaquil.



de Guayaquil. En enero de 2024, fue capturado por armas de fuego , e inmediatamente puesto en libertad .

, e inmediatamente . Junto con su organización, hacía base de operaciones en la Floresta 2, sur de Guayaquil.

sur de Guayaquil. Era el heredero de varias rutas de narcotráfico, que pertencían a alias 'Samir', asesinado en la vía a la Costa y socio del también fallecido Leandro Norero, y ligada a la red de alias 'Gato Farfán'.

Alias 'Frenillo' también tenía procesos por robo y secuestro.