Al menos cuatro de los ocho cuerpos hallados en Babahoyo fueron identificados

Familiares de los jóvenes desaparecidos siguen en los exteriores del Centro de Ciencias Forenses a la espera de la información sobre hallazgo en sacos de yute.

El 60% del proceso de identificación de cuerpos hallados dentro de sacos de yute en la vía Babahoyo-Jujan se ha completado, según el gobernador del Guayas, José Arévalo.

Desde los exteriores del Centro de Ciencias Forenses de Guayaquil, el funcionario señaló que fueron identificados al menos cuatro de los ocho jóvenes de Daule, reportados como desaparecidos en Milagro, el pasado 31 de mayo de 2026.

Sin embargo, no se conoce el detalle de las identidades de los cuerpos reconocidos.

El Gobernador se reunió con varios familiares de los jóvenes de Daule, quienes le realizaron tres pedidos:

Resguardo policial.

Permanecer en una sala de espera por la información oficial, en la morgue de Guayaquil.

Que les entreguen los ocho cuerpos juntos para un velatorio y un sepelio colectivos.

Arévalo les indicó que al momento se trabaja en dos frentes: identificar la causa de muerte y reconocer si todos los cuerpos corresponden a los desaparecidos.

Un agente fiscal de Milagro, donde desaparecieron los jóvenes, participa en las pericias que se ejecutan en Guayaquil.