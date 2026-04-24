Influencer confirma que le robaron el celular afuera del estadio Capwell

Imagen de archivo de la fachada del estadio Capwell, ubicado en el sur de Guayaquil.

Horas después de que se hiciera viral el robo en vivo en los exteriores del estadio Capwell, sur de Guayaquil, reaccionó la víctima del hecho delictivo.

Se trata del creador de contenido Ernesto Logroño, conocido en redes sociales como Logronol, quien confirmó el asalto.

"Me robaron el celular en directo afuera del estadio Capwell y casi me pegan un tiro" Ernesto Logroño, creador de contenido

El influencer explica que acudió al lanzamiento de la camista del Club Sport Emelec, en la tienda de la marca. En el local comercial, "estaban tres guardias de seguridad", agrega.

Fue a pocos metros del establecimiento que ocurrió el robo. Según 'Logronol', el delincuente le rastrilló el arma, por lo que tiró el celular para que se lo llevara.

Logroño cuestiona que el asalto haya ocurrido a pocos metros de los guardias de seguridad. Pese a ello, él y otras personas persiguieron al ladrón, quien propinó varios disparos y logró escapar.

El caso ha generado varios comentarios de rechazo, por la persistente inseguridad en la ciudad.