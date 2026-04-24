Robo afuera del estadio Capwell queda grabado en transmisión en vivo

Transmisión en vivo de periodista deportiva capta un robo en los exteriores del estadio Capwell de Guayaquil, el 24 de abril de 2026.

Un nuevo hecho delictivo en Guayaquil quedó captado en cámaras. Esta vez durante una transmisión en vivo.

Todo ocurrio la mañana de este 24 de abril de 2026, cuando la periodista deportiva Sonia Pérez hacía un reporte para una radio de la ciudad, en los exteriores del estadio Capwell.

En pleno informe, sujetos llegaron a ese sector del sur de la urbe y comenzaron a disparar. La reportera logró mover su celular y continuar con la transmisión.

GUAYAQUIL | En medio de un enlace en vivo de Radio Diblu desde los exteriores del estadio George Capwell, se puede observar un robo a un ciudadano. El delincuente procede a disparar para evitar ser perseguido.



📹Radio Diblu pic.twitter.com/CmWAJT5qE6 — El Orense (@_ElOrense) April 24, 2026

Sin embargo, sus compañeros le pidieron que se ponga a buen resguardo.

Se desconoce si se concretó algún robo o si se reportaron personas heridas.