Robo afuera del estadio Capwell queda grabado en transmisión en vivo
Una periodista hacía un reporte cuando sujetos llegaron y dispararon en las inmediaciones del escenario deportivo.
Transmisión en vivo de periodista deportiva capta un robo en los exteriores del estadio Capwell de Guayaquil, el 24 de abril de 2026.
Captura de video
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Fecha de publicación
24 abr 2026 - 17:13
Un nuevo hecho delictivo en Guayaquil quedó captado en cámaras. Esta vez durante una transmisión en vivo.
Todo ocurrio la mañana de este 24 de abril de 2026, cuando la periodista deportiva Sonia Pérez hacía un reporte para una radio de la ciudad, en los exteriores del estadio Capwell.
En pleno informe, sujetos llegaron a ese sector del sur de la urbe y comenzaron a disparar. La reportera logró mover su celular y continuar con la transmisión.
Sin embargo, sus compañeros le pidieron que se ponga a buen resguardo.
Se desconoce si se concretó algún robo o si se reportaron personas heridas.
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