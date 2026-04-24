Evite contratiempos: Horarios de los cierres en la Simón Bolívar por retiro de árboles

Los árboles en riessgo de caer serán retirados de la avenida Simón Bolívar.

La avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito, tendrá cierres viales durante el fin de semana de 25 y 26 de abril de 2026.

El Municipio capitalino retirará árboles que están en riesgo de caer en el tramo entre la gasolinera Primax y la Casa de la Selección.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 07:00 y las 13:00. El carril más cercano al talud será cerrado parcialmente en sentido norte - sur.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudirá a la zona para gestionar la movilidad durante los trabajos.

Mientras tanto, personal de la Epmmop retirará los árboles que están en riesgo de caer a la vía.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones y circular dentro de los límites de velocidad.