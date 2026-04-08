Desde la matricida de Sauces hasta la pareja de 'Fito': las presas peligrosas de La Roca
La lista de las nuevas huéspedes de la prisión en Guayaquil incluye a Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas.
El Gobierno trasladó a 61 prisioneras peligrosas de nueve centros a la cárcel La Roca de Guayaquil este 8 de abril de 2026.
Twitter de John Reimberg
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Actualizada:
08 abr 2026 - 18:50
El traslado de 61 presas de alta peligrosidad a la cárcel La Roca es parte de la estrategia del Gobierno nacional, que anunció el ministro del Interior, John Reimberg, a finales de marzo de 2026.
Las privadas de libertad fueron movilizadas de nueve prisiones del país hacia la que fue conceciba en 2008 como la primera cárcel de máxima seguridad del Ecuador en Guayaquil, para varones.
Pero, ¿Quiénes son y por qué son tan peligrosas? Conozca a varias de ellas a continuación.
Verónica Briones
- Pareja sentimental de alias 'Fito'
Fue llamada a juicio dentro del caso ‘Blanqueo Fito’, que investiga una presunta red de lavado de activos. Habría ingresado cerca de USD 2,4 millones al sistema financiero ecuatoriano.
Andreína Lamota
- La matricida de Sauces 9
Fue sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre en octubre de 2025, en una vivienda de Sauces 9, norte de Guayaquil.
Simuy Alexandra Lozano
- Alias 'La Barbie del sur'
Cumple una condena de 23 años 11 meses por tentativa de asesinato de la modelo de televisión, Angie Silva, en junio de 2015, afuera de una discoteca de la zona rosa de Guayaquil. Recibió otra condena por las lesiones a una compañera de celda, en septiembre de 2018.
Diana Carolina González
- Alias 'La vacunadora'
Modelo e influencer de 27 años, fue detenida en marzo de 2026, acusada de integrar una red de extorsión vinculada con Los Lobos en Machala, provincia de El Oro.
Mónica Ramírez
- Alias 'La Roja'
Fue detenida en abril de 2025, luego de que un juez le revocara el arresto domiciliario que tenía tras ser acusada de asesinato en agosto de 2024. Posteriormente, un grupo de internas de la cárcel de mujeres de Guayaquil la denunció por amenazas, extorsiones y agresiones.
Fabiola Gallardo
- Expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas
En marzo de 2025, fue sentenciada 13 años y 4 meses de prisión por delincuencia organizada en el caso Purga. La Justicia determinó que encabezaba, junto con el exasambleísta Pablo Muentes, una estructura que operaba desde la Corte de Justicia del Guayas.
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