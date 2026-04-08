Desde la matricida de Sauces hasta la pareja de 'Fito': las presas peligrosas de La Roca

El Gobierno trasladó a 61 prisioneras peligrosas de nueve centros a la cárcel La Roca de Guayaquil este 8 de abril de 2026.

El traslado de 61 presas de alta peligrosidad a la cárcel La Roca es parte de la estrategia del Gobierno nacional, que anunció el ministro del Interior, John Reimberg, a finales de marzo de 2026.

Las privadas de libertad fueron movilizadas de nueve prisiones del país hacia la que fue conceciba en 2008 como la primera cárcel de máxima seguridad del Ecuador en Guayaquil, para varones.

Pero, ¿Quiénes son y por qué son tan peligrosas? Conozca a varias de ellas a continuación.

Verónica Briones Pareja sentimental de alias 'Fito'

Andreína Lamota La matricida de Sauces 9

Simuy Alexandra Lozano Alias 'La Barbie del sur'

Diana Carolina González Alias 'La vacunadora'

Mónica Ramírez Alias 'La Roja'