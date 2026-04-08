Más de 60 presas fueron trasladadas a la cárcel La Roca, en Guayaquil

Más de 60 presas fueron trasladadas hacia la cárcel de La Roca, en Guayaquil.

Un total de 62 mujeres presas, consideradas de alta peligrosidad, fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.° 3, conocido como La Roca, en Guayaquil.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la noticia este miércoles 8 de abril del 2026. Días antes, el funcionario ya anticipó que este operativo se llevaría a cabo.

El traslado se realizó entre el 6 y 7 de abril de 2026 desde nueve centros penitenciarios del país hacia este recinto de máxima seguridad, dijo Reimberg. La medida forma parte de una reorganización del sistema carcelario en Ecuador.

¿Por qué trasladaron a las reclusas a La Roca?

Según la información oficial, el objetivo del traslado es concentrar a las internas de mayor riesgo en un solo centro penitenciario, con el fin de reforzar el control y la seguridad dentro de las cárceles en Ecuador.

La Roca es considerada una de las prisiones de mayor seguridad del país. Este tipo de traslados suele aplicarse a personas catalogadas como de alta peligrosidad o vinculadas a estructuras delictivas.

El operativo incluyó el movimiento de reclusas desde nueve cárceles distintas, aunque las autoridades no detallaron cuáles fueron los centros desde los que se trasladó a las mujeres.