Tres mujeres jóvenes, reportadas como desaparecidas, son halladas sin vida en Chone 

Tras la alerta del hallazgo del cuerpo de tres mujeres jóvenes, la Policía acudió al sector Cerro Monduque.

Tres adolescentes, reportadas como desaparecidas, fueron encontradas sin vida la tarde y noche del 25 de agosto de 2026 en el cantón Chone, provincia de Manabí.

Las víctimas, identificadas como María, Sheril y Giselle, tenían entre 17 y 18 años. Sus cuerpos fueron localizados en el sector Cerro Monduque, en la vía a Platanales.

Según información policial entregada a Primicias, las tres jóvenes presentaban impactos de bala. El hallazgo se produjo un día después de que sus familiares reportaran su desaparición.

¿Cómo fueron localizadas?

El hallazgo de los cuerpos ocurrió luego de que un grupo de ciclistas, que se encontraba en la zona, observara varios cuerpos al pie de una pendiente de aproximadamente 15 metros.

Personal de Criminalística acudió al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilación de indicios. Se encontró cuatro vainas calibre 380 y dos balas deformadas.

A partir de estos indicios, la Policía presume que las jóvenes habrían sido asesinadas en el mismo lugar donde fueron encontradas.

Según la información recopilada por las autoridades, María, Sheril y Giselle fueron vistas con vida por última vez alrededor de las 17:00 del lunes 24 de agosto.

Las tres salieron de sus domicilios ubicados en el barrio Santa Fe, en Chone, y posteriormente sus familiares reportaron su desaparición.

La Policía abrió una investigación para determinar qué ocurrió con las jóvenes y dar con los responsables de este triple crimen.