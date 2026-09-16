Hallan muerto a alias ‘Gato Jeremy’, sobrino de Colón Pico, en Quito

Capturan en Quito a alias ‘Gato Jeremy', primo de alias 'Colón Pico' y presunto cabecilla del GDO "Los Lobos.

El cuerpo de alias ‘Gato Jeremy’, sobrino de Fabricio Colón Pico y señalado como integrante de Los Lobos, fue hallado el 13 de septiembre de 2026 en el sector Tablón, Virgen de Papallacta, al oriente de Quito.

Fue encontrado junto a otro hombre

Según el parte policial, junto a Jácome también fue localizado Kevin Ariel Morales Mosquera, de 23 años. Ambos presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Jácome tenía además una laceración en el cuello. En el lugar, Criminalística levantó como indicios unas sandalias y amarras.

La Policía identificó a ambos como vinculados a Los Lobos y señaló como motivación preliminar una disputa entre organizaciones delictivas por territorio para el expendio de drogas.

Había sido detenido un mes antes

Alias ‘Gato Jeremy’ había sido capturado el 18 de agosto de 2026 durante un allanamiento en Pomasqui, en el norte de Quito. En ese operativo también fueron detenidas otras dos personas, entre ellas un adolescente.

Durante la intervención se encontraron dos armas de fuego, dos alimentadoras y 24 municiones. Sin embargo, posteriormente recibió medidas alternativas a la prisión preventiva y quedó en libertad.

El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó entonces la decisión judicial y pidió una investigación sobre las circunstancias que permitieron su liberación.

Operaba en sectores del centro de Quito

De acuerdo con información policial citada por Primicias, alias ‘Gato Jeremy’ era señalado como presunto cabecilla de Los Lobos en Quito y estaría vinculado con tráfico de drogas, extorsión y homicidios. Su organización operaba principalmente en sectores como San Roque, El Tejar, La Marín y los Túneles.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del doble asesinato e identificar a los responsables.