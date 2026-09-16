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Judicial

Alias ‘Comandante 7’ ya está en la cárcel del Encuentro tras ser expulsado de Colombia

Guido Fernando Rodríguez Vargas llegó a Guayaquil bajo custodia policial y fue trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad. Es requerido en Ecuador por homicidio y delincuencia organizada.

Alias ‘Comandante 7’, señalado como cabecilla de Los Tiguerones, llegó a Ecuador tras ser expulsado de Colombia y fue trasladado a la cárcel del Encuentro.

John Reimberg.

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

16 sep 2026 - 08:24

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Alias ‘Comandante 7’, también conocido como ‘07’, ‘El 7’ o ‘Nébula’, ya se encuentra en Ecuador luego de ser expulsado de Colombia la noche del 15 de septiembre. Tras su arribo a Guayaquil, fue trasladado a la cárcel del Encuentro.

Fue capturado en Soacha

Rodríguez Vargas fue detenido el 10 de septiembre en Soacha, cerca de Bogotá, durante un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Ecuador. Es señalado como uno de los principales enlaces transfronterizos de Los Tiguerones.

Según las autoridades colombianas, habría administrado recursos ilícitos para el sostenimiento logístico y armado de estructuras criminales en Esmeraldas y Nariño. También es investigado por presuntos vínculos con lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión.

Tiene notificación roja de Interpol

En Ecuador, alias ‘Comandante 7’ registra una orden de captura y una notificación roja de Interpol por homicidio y delincuencia organizada.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó su traslado y aseguró que deberá responder ante la justicia ecuatoriana. 

Rodríguez Vargas permanecerá en la cárcel del Encuentro mientras continúan los procesos judiciales en su contra.

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