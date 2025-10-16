Menor de edad detenido como sospechoso de asesinar y decapitar a persona en Pasaje

Una de las evidencias que se usaron en las investigaciones fueron cámaras de video.

Un operativo policial en la ciudadela Carrión, en Pasaje, el Oro, terminó con la detención de un menor edad como principal sospechoso de asesinar y decapitar a una persona en Pasaje. En el lugar de la detención había ropa con manchas de sangre y celulares como parte de las evidencias encontradas.

El macabro hecho ha generado conmoción en Pasaje. Los restos de una víctima fueron hallados al pie de un plantel educativo y del Municipio del cantón, la madrugada del 15 de octubre de 2025.

La cabeza y el brazo fueron hallados envueltos en fundas. Junto a los restos fueron abandonados panfletos con amenazas. El hecho causó temor entre los habitantes, quienes alertaron a la Policía del hallazgo.

El ministro del Interior, John Reimberg, a través de las redes sociales, se pronunció sobre el aislamiento del adolescente. Detalló que el menor dejó panfletos con amenazas a fiscales y policías de Pasaje y al momento hay un expediente de investigación abierto.

Está previsto que en el transcurso de este jueves 16 de octubre de 2025 se realice la audiencia de formulación de cargos contra el menor, que no registra antecedentes penales.