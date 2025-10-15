Hallan piezas anatómicas en los exteriores del Municipio y un colegio de Pasaje, El Oro

Restos humanos se hallaron la mañana de este miércoles 15 de octubre del 2025 en las afueras del Municipio de Pasaje y de uno de los colegios más grandes de ese cantón en la provincia de El Oro.

La Policía Nacional fue alertada por los moradores sobre la presencia de una bolsa roja arrojada frente a las instalaciones del Municipio, en el centro de la ciudad. Las autoridades comprobaron que se trataba de una cabeza humana.

Más tarde, estudiantes que llegaban a cumplir su jornada educativa encontraron una funda con un brazo humano. En ambos casos había panfletos con amenazas contras los funcionarios y los estudiantes.

“A todo servidor público del Municipio, Fiscalía y Policía que le copie a Nando Cuesta, esto es lo que le espera. Att: los de siempre", se lee en los panfletos, según fotografías publicadas en redes sociales.

Junto a la funda que estaba afuera del colegio, el mensaje decía: "todo estudiante que se una o pertenezca a la banda de los Cuestas así van a quedar".

Personal de la Policía, Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la vida (Dinased), llegaron a los dos puntos para levantar los indicios y tratar de identificar a la víctima o víctimas.

Además, trabajadores de una bananera encontraron un cuerpo decapitado, sin un brazo y una pierna. Hasta las 13:00 no hay un pronunciamiento oficial de la Policía del cantón respecto al macabro hallazgo.