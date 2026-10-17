Militares encuentra a personas desmembrando un cuerpo y quemando vehículos en Posorja

Militares capturan a cinco presuntos integrantes de 'Los Lobos' mientras desmembraban un cadáver e incineraban vehículos en Posorja la noche de este viernes 16 de octubre de 2026.

Una operación de alto impacto ejecutada la noche del 16 de octubre de 2026 por el Bloque de Seguridad culminó con la captura de cinco presuntos integrantes de la organización delictiva 'Los Lobos' enel Barrio Quito, en la parroquia de Posorja, en la provincia del Guayas.

Los sospechosos fueron sorprendidos cuando eliminaban evidencias: mientras desmembraban un cadáver y quemaban cinco motocicletas y una mototaxi.

Durante el operativo, el Bloque de Seguridad sorpendió a personas cinco motocicletas y una mototaxi. Ministerio de Defensa

Enfrentamiento armado y hallazgo de "la cocina"

De acuerdo con el informe oficial, las Fuerzas Armadas recibieron información de inteligencia militar sobre actividades ilícitas en este sector rural.

Al irrumpir en el sitio, los militares fueron recibidos con disparos por parte de los antisociales.

Pese a la agresión armada, la incursión terrestre y táctica permitió neutralizar a los cinco sujetos.

Los militares encontraron un cuerpo desmebrado durante el operativo en el barrio Quito, ubicado en la parroquia de Posorja. Ministerio de Defensa

Según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían vinculados a las estructuras de alias 'Guasón', líder de la facción 'Calle 13', y alias 'Tallarín', líder de la facción 'Los Fuider', ambas ramificaciones disidentes de 'Los Lobos'.

Los vehículos incinerados en el lugar —cinco motocicletas y una mototaxi— fueron utilizados de manera sistemática para la ejecución de ilícitos como sicariatos y secuestros en la zona costera, según detallaron las autoridades.

"Se les acabó el escondite"

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se pronunció sobre el operativo a través de un mensaje en video difundido por canales oficiales, en el que destacó el trabajo del Bloque de Seguridad.

"Creyeron que pudieron cometer sus crímenes y borrar las evidencias. ¡Se equivocaron! Con inteligencia del CNI, vigilancia aérea de los drones Rayo Justiciero y una valiente incursión terrestre, el Bloque de Seguridad capturó en Posorja a cinco presuntos integrantes de 'Los Lobos' [...] Los agarramos con las manos en la masa y los cinco lobos menos dejaron de aullar" Gian Carlo Loffredo

El ministro agregó que el sitio operaba clandestinamente como un centro de operaciones al que los delincuentes denominaban "la cocina", diseñado específicamente para destruir pruebas materiales de asesinatos y plagios.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para su respectivo procesamiento judicial bajo cargos de terrorismo, delincuencia organizada y delitos contra la vida.