Motocicleta es quemada por ciudadanos tras intento de asalto en Quito

Moradores de La Ecuatoriana quemaron la motocicleta de supuestos asaltantes.

Moradores de La Ecuatoriana quemaron la motocicleta en la que se movilizaban supuestos asaltantes, la mañana de este miércoles 27 de mayo de 2026.

Ciudadanos en el sur de Quito señalaron a tres jóvenes circular asaltando a bordo de la motocicleta roja.

Un grupo de personas quemó la moto en la mitad de la calle, pero ninguno de los supuestos asaltantes fue hallado en el lugar.

Los tres jóvenes a bordo de la motocicleta habrían intentado asaltar a una persona en el sector cuando la turba terminó quemando el vehículo.

La Policía Nacional acudió al sector y acordonó la zona. Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) sofocó las llamas del vehículo.