'No se les va a dejar vivos'; Hombres fueron ajusticiados tras robos en Quito

Tres hombres fueron ajusticiados en el sur de Quito, luego de ser señalados por robos en diferentes sectores de Guamaní y la Martha Bucaram.

Estos casos se difundieron este martes 21 de abril de 2026, en uno de ellos consta un menor de edad, quien fue golpeado por moradores de la zona tras un robo con arma de fuego junto a otro hombre.

Los moradores enardecidos reaccionaron ante la inseguridad en su barrio."Ya no se les va a dejar vivos, se tendrá que quemarles", dijo uno de ellos a Teleamazonas.

Los hombres pedían auxilio en el suelo mientras la turba los golpeaba a la espera de la llegada de la Policía. "No se consigue trabajo", lamentó uno de ellos ya herido a la mitad de la calle.

Ambos fueron retenidos por la turba. Según Roberto Ramírez, jefe de Policía del distrito Quitumbe, en su poder se halló una pistola y un celular reconocido por la víctima.

En otro sector, en San Fernando de Guamaní, un hombre fue ajusticiado luego de presuntamente haber robado a una mujer en la puerta de su casa.

"Llamen a la Policía que me meta preso", pide uno de los hombres mientras es golpeado en el suelo. Allí también quedó la motocicleta en la que se movilizaba.

Tres hombres robaban en el sector. Un vehículo embistió a uno de los sospechosos y los moradores lo retuvieron y agredieron.

Ramírez indicó que en poder del hombre retenido se hallaron dos celulares. Él fue detenido y entregado a las autoridades para su respectivo proceso.