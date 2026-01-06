Un hombre fue linchado en Sangolquí tras disparar a otro en medio de un asalto

Un hombre fue linchado en Salgolquí acusado de asaltar y herir a uno de los moradores.

Un hombre fue linchado en Sangolquí el domingo 4 de enero de 2026. Los moradores de la zona lo señalaron por asaltar a uno de los vecinos minutos antes.

Videos difundidos en redes sociales muestran al hombre detenido por la Policía Nacional cuando una turba empezó a agredirlo a patadas y golpes en el piso.

Los moradores de Santa Rosa, en Salgolquí, al suroriente de Quito, lo acusaron de haber asaltado a un hombre minutos antes. La Policía confirmó que la víctima recibió dos disparos en el pecho durante el robo.

Eso enfureció a los moradores de la zona que incendiaron la motocicleta en la que se movilizaba el presunto delincuente junto a otra personana, quien escapó del sitio.

De acuerdo con David Mejía, jefe de control del cantón Rumiñahui, el hombre linchado falleció en una casa de salud de Quito esa misma tarde.

Los uniformados recogieron en el sitio el arma usada en el asalto, que corresponde a un revólver calibre 22. Según Mejía, el difunto "se encontraba cometiendo varios delitos, específicamente robo a mano armada en una motocicleta".

Mientras que la víctima del asalto permanece hospitalizada por las heridas de bala en su pecho. Se encuentra estable ya que "al parecer son municiones de fogeo", apuntó Mejía.

"La gente se cansó y tuvo que actuar", comentó uno de los moradores de la zona, al tiempo que exige seguridad en el barrio donde hace un año dejó de funcionar la Unidad de Policía Comunitaria (UPC).