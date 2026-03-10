Noboa dice que Hezbolá y Hamás tienen nexos con organizaciones criminales de Ecuador

"En Venezuela todavía hay presencia de Hezbolá, de Hamás, de la Guardia Revolucionaria Iraní. Ellos operaban desde Venezuela hacia Colombia y pasaban al Ecuador", reveló Noboa durante una entrevista en Univisión el lunes 9 de marzo de 2026.

"Hay transacciones de dinero, hay entrenamiento en campamentos de exguerrilleros, hay entrenamientos con narcoterroristas locales, como 'Los Lobos', 'Los Tiguerones' o 'Los Choneros'", añadió el Mandatario.