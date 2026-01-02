Nuevo ataque armado en Manta: tres personas murieron en un hecho violento en Mazato

Un nuevo ataque armado se produjo en Manta, en el segundo día de enero del 2026. Así reportó la Policía. El hecho ocurrió en el barrio Mazato, durante las primeras horas el viernes 2.

De acuerdo con las versiones iniciales, un grupo de sujetos llegaron al barrio Mazato, en una camioneta blanca y abrieron fuego contra un grupo de personas. Tres de ellas fallecieron en la misma zona del atentado.

En cambio, otras dos personas, un joven, de 17 años y otro de 20, están heridos y en condición crítica. Fueron trasladados a una Casa de Salud, según reportaron las autoridades del puerto manabita.

Ya se producen cinco crímenes en lo que va de enero de 2026. A los tres fallecidos del ataque en Mazato, se suman el deceso de dos mujeres que fallecieron el 1 de enero, pese a que fueron atacadas a finales de diciembre.