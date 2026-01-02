URGENTE: Fuerte sismo sacude a México, durante el viernes 2 de enero del 2026

Turistas salieron de sus hoteles en Acapulco, tras producirse el sismo de 6.5 grados en México.

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes 2 de enero del 2026, en Ciudad de México y sus alrededores, según reportó el Servicio Sismológico Nacional del país.

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta de la Nación, Claudia Sheinbaum.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.

La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de "daños graves" ni en Ciudad de México ni en Guerrero.

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos y los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero al encontrarse a menos de 400 km.