El estado de las vías de Ecuador, el viernes 2 de enero del 2026, en el feriado por Año Nuevo

El monitoreo de las vías es constante por parte de las autoridades. Se recomienda precaución en el momento de manejar.

Ecuador vive el feriado de Año Nuevo, con cuatro días de descanso. Durante la jornada del viernes 2 de enero, el ECU 911 informó del estado de las vías en el país y recomendó a la ciudadanía tener precauciones en el momento de manejar.

El ECU 911 informó que la vía Quito-Machachi está completamente habilitada. También la vía que conecta a la capital con Guayllabamba y la que conecta a esta parroquia con Tabacundo.

Otra vía importante para conectar la Sierra con la Costa es la carretera Alóag-Santo Domingo, que también se encuentra habilitada, este viernes 2 de enero. También el paso entre Calacalí y San Miguel de los Bancos.

En el caso de la vía Coca- Joya de los Sachas, en la Amazonía, también está habilitada aunque hay una variante provisional en el kilómetro 15, por lo cual se recomienda precaución en el ingreso de San José de Guayusa.

El Triunfo tiene habilitadas sus vías de conexión con Guayaquil. Alcaldía de El Triunfo

También se informó que vías como Guayaquil-Balao, Guayaquil Balzar, Guayaquil Bucay, Guayaquil- Isidro Ayora y Guayaquil-Bujan están habilitadas.