Operación Código Blanco: Allanan el Hospital de Ambato y dos casas por presunta red de corrupción

John Reimberg, ministro del Interior, informó que la madrugada de este viernes 22 de octubre de 2026 fueron allanadas las instalaciones del Hopsitila de Ambato y dos casas.

Durante la madrugada de este viernes 23 de octubre de 2026, la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron la Operación Código Blanco, un despliegue enfocado en desarticular una presunta red de corrupción que operaba al interior del Hospital General Docente de Ambato.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la intervención se deriva de una investigación formal por el delito de presunta concusión.

La indagación inició tras recibir una denuncia ciudadana a través de la línea reservada 1800-DELITO.

En los allanamiento encontraron documentación relevante sobre expedientes, hojas de vida y procesos de selección de personal del departamento de Talento Humano. Ministerio del Interior

Exigían hasta USD 7 000 por puestos de trabajo

Según las investigaciones iniciales, las autoridades detectaron que funcionarios del centro hospitalario habrían solicitado cobros indebidos que oscilaban entre USD 3 000 y USD 7 000.

El dinero habría sido solicitado a cambio de otorgar nombramientos y cargos laborales dentro de la institución sin seguir los concursos y procesos legales de postulación.

Entre los principales implicados constantes:

El gerente en funciones del Hospital General Docente de Ambato.

del Hospital General Docente de Ambato. La exdirectora de la casa de salud, quien actualmente se desempeñaba como tratante médico.

Resultados de los allanamientos

Los agentes policiales y fiscales intervinieron de manera simultánea tres inmuebles: las oficinas administrativas de Gerencia General y Talento Humano dentro del hospital, así como dos viviendas particulares.

Entre los indicios recopilados por los equipos periciales constan:

USD 4 000 en efectivo.

Cuatro teléfonos celulares y tres computadoras portátiles.

celulares y tres Documentación relevante sobre expedientes, hojas de vida y procesos de selección de personal del departamento de Talento Humano.

El Ministerio del Interior ratificó que las diligencias se mantienen en desarrollo a fin de determinar responsabilidades y aclarar la extensión de esta red dentro del sistema público de salud.