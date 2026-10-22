Sicariato en Guayaquil: una mujer asesinada y dos personas heridas afuera de centro comercial

El hecho ocurrió en los exteriores de un centro comercial y es investigado por la Policía.

Una mujer fue asesinada en un ataque armado registrado en los exteriores de un centro comercial, en Guayaquil, la noche de este jueves 22 de octubre del 2026.

Según la información preliminar, sujetos armados dispararon contra los ocupantes de un vehículo rojo en el que se movilizaban tres personas.

Como consecuencia de las detonaciones, una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas: una segunda mujer y el conductor del automotor.

No se han detallado públicamente las identidades de las víctimas ni las circunstancias que motivaron el ataque.

Videos difundidos en redes sociales muestran a familiares de la víctima en el lugar mientras se desarrollaba el procedimiento policial.

En las imágenes se observa a personas afectadas por lo ocurrido, mientras los agentes acordonaban la zona para realizar las primeras diligencias.

Criminalística investiga el asesinato en el sur de Guayaquil

Al lugar llegaron agentes de Criminalística y personal de Medicina Legal para recoger indicios balísticos y realizar el levantamiento del cadáver.

Las evidencias recabadas deberán contribuir a esclarecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Guayas entre las provincias con mayor nivel de violencia

El hecho se registra en Guayas, una de las provincias con mayores niveles de violencia en Ecuador.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, esta provincia concentra el 42,39% del total de crímenes registrados en el país y presenta una tasa de 36,42 homicidios por cada 100 000 habitantes.

El Oro también figura entre las provincias más violentas.

El Observatorio señala además que la vía pública es el escenario predominante de la violencia letal en Ecuador.

Durante el primer semestre de 2026, el 75% de los sicariatos, el 72% de los asesinatos y el 64% de los homicidios simples ocurrió en calles y otros espacios abiertos.

En contraste, el 73% de los femicidios se cometió en espacios privados.