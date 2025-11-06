Policía frustra atentado con explosivos en exteriores del Complejo Judicial Norte en Quito

La Policía Nacional encontró un vehículo con tres cilindros de gas en los exteriores del Complejo Judicial Norte.

El ministro del Interior John Reimberg, confirmó que el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) frustró un atentando con explosivos la noche de este jueves 6 de noviembre del 2025 en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito.

La Policía Nacional encontró un vehículo abandonado con tres cilindros de gas en los exteriores del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas.

"La Policía Nacional (GIR) se encuentra operando en la desactivación de 3 cargas explosivas dentro de un auto (cilindros de gas) en una de las calles aledañas del Complejo Judicial Norte (Quito). El dispositivo electrónico de ignición del explosivo fue desactivado", escribió el ministro en su cuenta de X.

Los uniformados llegaron al lugar tras recibir una alerta de amenaza de bomba y realizaron un barrido en las instalaciones, según confirmó la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha en su cuenta de X.

Además, indicó que se coordinan las acciones necesarias para precautelar la seguridad e integridad de los usuarios y funcionarios de la entidad.

De forma preliminar se conoció que los tanques de gas fueron conectados al vehículo que se encontraba ubicado en la calle Jorge Drom, en la parte trasera del edificio del Complejo Judicial Norte.

El edificio está ubicado entre las calles Villalengua y Pereira, en el sector de Iñaquito, considerado parte del hipercentro de la capital.

La alerta se registró casi a la misma hora en la que la Policía Nacional realizó la detonación contralada por una falsa amenaza de bomba en Guayaquil.