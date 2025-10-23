Policía descarta una amenaza de artefacto explosivo en el edificio del Snai, en Quito

El edificio del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), en Quito, fue evacuado este jueves 23 de octubre de 2025.

Una alerta de explosivo motivó que personas y vehículos fueran retiradas de los alrededores del inmueble ubicado en la avenida Orellana y 9 de Octubre.

El edificio de la autoridad penitenciaria de Ecuador fue revisado por equipos especiales de la Policía Nacional, quienes descartaron la presencia de un artefacto explosivo.

Canes entrenados participaron en el registro del edificio que fue cerrado temporalmente para su revisión minuciosa.

La Policía Nacional, de la Zona 9, descartó que se tratara de un artefacto explosivo, pero no detalló los motivos de la alerta.

Durante los últimos días se han reportado varias alertas de explosivos, principalmente en Guayaquil.

El 14 de octubre un atentado con coche bomba se registró en los exteriores de un centro comercial de Guayaquil. Una persona falleció y se registraron decenas de heridos.