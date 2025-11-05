Policía de Malasia desmantela centro de estafas por Whatsapp y Telegram a ecuatorianos

La red operaba a través de internet desde Malasia. La Policía desarticuló el centro de operaciones ilegales.

Una red dedicada a estafas de trabajo en línea que presuntamente tenía como objetivo captar a ecuatorianos fue desarticulada por la Policía en Malasia. Esto tras un operativo realizado en un local ubicado en Taman Paya Rumput Perdana, Tanjung Minyak.

Datuk Dzulkhairi Mukhtar, quien lideró el operativo policial, informó que fueron detenidas 16 personas, entre ellas seis hombres locales y 10 extranjeros, entre los 16 y 38 años. Están siendo parte de la indagación.

Según reportes de prensa, “el método utilizado por la red consistía en contactar a las víctimas mediante WhatsApp y Telegram, para luego promocionar productos como ropa y relojes a través de sitios web falsificados”, señaló un comunicado.

El portal The Edge Malaysia informó que las pesquisas revelaron que los detenidos trabajaban para la organización a cambio de un salario y que el local allanado funcionaba como un centro de llamadas para coordinar la estafa en línea.

La red ofrecía a las víctimas la posibilidad de reclutar otros compradores dispuestos a pagar más por los productos, con la promesa de compartir las ganancias obtenidas, según información de The Edge Malaysia.