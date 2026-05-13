Presunto líder de Los Choneros, alias 'Patucho', pide ser extraditado a Estados Unidos

El presunto líder de Los Choneros, Celso Moreira Heredia, solicita a las autoridades ecuatorianas ser extraditado a los Estados Unidos (EE.UU.).

El también conocido como alias 'Patucho' fue sentenciado por tráfico de armas después de ser detenido en una fiesta en vía a la Costa, Guayaquil.

Aún se desconocen los detalles sobre la solicitud de extradición de Celso, ya que sucede pese a que no cuenta con casos pendientes en el país del norte.

'Patucho' contruyó su poder "desde las sombras"

Alias 'Patucho' fue recapturado por el Bloque de Seguridad en 2025, tras permanecer más de un año en libertad condicional.

Según las autoridades, "Moreira ha construido su poder desde las sombras".

Sin ser la cara visible de la organización, movía hilos claves en la estructura criminal, controlando operaciones y alianzas, manteniéndose oculto tras lujos, excesos y una fachada de fiesta y opulencia, indicaron las autoridades.