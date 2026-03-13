¿Quiénes pueden circular durante el toque de queda que empieza el domingo 15?

El toque de queda en cuatro provincias de Ecuador comienza este domingo 15 de marzo de 2026.

Desde este domingo 15 de marzo de 2026 entrará en vigencia el toque de queda en cuatro provincias del país. La medida regirá hasta el 30 de marzo.

Se restringirá la movilidad entre las 23:00 y las 05:00 en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

Durante ese horario, la mayoría de ciudadanos deberá permanecer en sus viviendas. Sin embargo, las autoridades establecieron excepciones para ciertos sectores que podrán movilizarse por razones laborales o emergencias.

El comandante general de la Policía Naciona, Pablo Dávila, explicó, durante una entrevista en Teleamazonas, que se permitirá la circulación de vehículos de emergencia y de personal que deba trasladarse para cumplir funciones específicas.

Hoteles y restobares ajustan sus horarios por el toque de queda

Entre ellos están integrantes de la Función Judicial, jueces, fiscales y trabajadores del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

También podrán movilizarse quienes formen parte del sistema de respuesta a emergencias, como médicos, personal de los hospitales, ambulancias, bomberos, policías y militares, que mantienen operaciones las 24 horas.

Otra excepción aplica para personas que deban trasladarse hacia aeropuertos por viajes previamente programados. En estos casos, deberán portar documentos que justifiquen su desplazamiento.

¿Habrá salvoconductos?

Las autoridades también aclararon que no se emitirán salvoconductos para circular durante el toque de queda. Solo podrán movilizarse quienes formen parte de los sectores autorizados o tengan una justificación comprobable.

Dávila señaló que además se contemplan situaciones de fuerza mayor. Si se presentan emergencias o circunstancias especiales, los comandantes tomarán decisiones operativas en territorio según lo que ocurra.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que durante el toque de queda se ejecutarán operativos enfocados en combatir economías ilegales, la minería ilegal, el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en estas provincias.