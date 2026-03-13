¿Por qué no se incluyó a Manabí en el toque de queda que se inicia el 15 de marzo?

El toque de queda se aplicará en cuatro provincias de Ecuador por 15 días. El comandante General de la Policía Nacional, Pablo Dávila, apuntó que la medida será en un horario "manejable" de 23:00 a 05:00.

Dávila comparó a la medida restrictiva con el confinamiento por la pandemia de Covid-19, que precisamente cumple seis años en el país, y exhortó a la ciudadanía a no salir en caso de no ser necesario.

El Comandante de la Policía habló en entrevista con Teleamazonas y se refirió a la situación por la que las cuatro provincias fueron escogidas para esta medida.

"Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro son prácticamente como un corredor estratégico que interesa mucho a los grupos de delincuencia organizada", dijo Dávila.

Según Dávila, Manabí no ha sido incluida en el toque de queda porque "son objetivos puntuales que estamos atacando, lógicamente que eso no significa que dejaremos de hacer el trabajo que tenemos que hacer todos los días".

"Manabí es también un punto focal, son núcleos de letalidad que estamos atacando y el objetivo de esta medida lo estamos haciendo por fases. Esta es la primera", detalló Dávila.

Asimismo, Dávila dijo que uno de los objetivos de que la gente permanezca en su casa durante el toque de queda es "reducir estos espacios logísticos que tienen estos grupos de delincuencia organizada y que nos va a permitir potencializar nuestras capacidades en estos núcleos de letalidad que los tenemos plenamente identificados".