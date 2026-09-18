Segunda noche de toque de queda deja seis detenidos en Los Ríos

La segunda noche del toque de queda dejó seis detenidos y dos motocicletas retenidas durante operativos policiales en Ventanas y Quinsaloma, en Los Ríos.

Al menos seis personas fueron detenidas durante la segunda noche del toque de queda en Ecuador, vigente este 18 de septiembre en cuatro provincias del país. Las aprehensiones se produjeron en los cantones Ventanas y Quinsaloma, en Los Ríos.

Detenidos por incumplir la restricción

Según la Policía Nacional, los seis ciudadanos fueron detenidos por incumplir el toque de queda. Además, dos motocicletas fueron retenidas durante los controles.

Uno de los aprehendidos registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias desde 2018, de acuerdo con el primer balance entregado por el jefe policial del distrito Ventanas.

El toque de queda continúa hasta el 30 de septiembre

La restricción rige en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, entre las 00:00 y las 05:00, y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre.

Durante la primera noche, las autoridades reportaron al menos 79 aprehendidos en las cuatro provincias, aunque no todos estaban vinculados con estructuras criminales.