Primera noche de toque de queda deja al menos 45 detenidos en Guayaquil y El Oro

La primera noche del toque de queda dejó operativos en Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos, con detenidos, decomiso de armas, droga y dinero en efectivo.

La primera noche del nuevo toque de queda dejó al menos 45 detenidos durante operativos ejecutados en Guayaquil, Durán, Machala y Pasaje. La medida rige desde las 00:00 hasta las 05:00 en Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos.

Operativo Apolo dejó 31 aprehendidos

En Guayaquil y Durán, la Policía ejecutó más de 25 intervenciones del plan Apolo. Como resultado, fueron aprehendidos 25 adultos y seis adolescentes, vinculados con presunta tenencia de armas y tráfico de drogas.

Entre los indicios constan cerca de 20 armas, cientos de dosis y alrededor de ocho kilos de droga. En Durán también fueron encontrados cerca de USD 42 000 ocultos en una caleta.

Además, la Policía retiró 46 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente, que, según las autoridades, eran utilizadas por grupos criminales para vigilar los movimientos de los uniformados.

Detenidos por incumplir la restricción

En Manabí, la Policía reportó ocho detenidos por presuntamente incumplir el toque de queda: cuatro en Manta, tres en 24 de Mayo y uno en Jipijapa. En El Oro también se reportaron dos aprehendidos por violar la restricción.

El toque de queda permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre en Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos, entre las 00:00 y las 05:00.