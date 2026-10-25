Seis internos mueren en menos de una semana en la cárcel de Turi, en Cuenca

Seis muertes reportadas entre el 19 y el 25 de octubre

La cárcel de Turi, en Cuenca, registra seis internos fallecidos en una semana. Los casos ocurrieron entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre de 2026.

Las últimas dos muertes se reportaron la mañana y tarde de este domingo, aunque la identidad de la última persona todavía está por confirmarse.

La Dinased investiga las causas de los fallecimientos

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) está a cargo de las investigaciones. Los agentes esperan los resultados de las autopsias y los exámenes médico-legales para establecer las circunstancias de cada muerte.

Hasta contar con esos informes, no se pueden confirmar las causas de los seis decesos.

Tres casos recientes no estarían relacionados con traslados

Stalyn Salazar, jefe de la Dinased en Azuay, informó que tres de las muertes recientes no tendrían relación entre sí ni con los traslados de personas privadas de libertad o los procesos de reclasificación penitenciaria.

Según su versión, el primer caso corresponde a una muerte violenta registrada el lunes 19 de octubre en el pabellón B.

Los otros dos fallecimientos ocurrieron el 20 y el 21 de octubre y estarían relacionados con problemas de salud, hipótesis que deberá confirmarse con las investigaciones y las autopsias.

Seis identidades registradas, una aún por confirmar

Los nombres registrados de los fallecidos son:

Diego Iván V. F.

Luis Iván A. T.

Cristian Oswaldo R. C.

Josué David Q. S.

Gustavo Javier L. O.

La sexta persona permanece sin identificar oficialmente.

Hasta las 22:00 de este domingo, no se han difundido resultados definitivos sobre las causas de las muertes ni un pronunciamiento oficial que explique el conjunto de los casos.