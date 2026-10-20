Snai: 9 214 presos serán reclasificados en seis cárceles de Ecuador; ¿por qué?
La reclasificación de presos busca reducir la influencia de las organizaciones criminales dentro de las cárceles y reforzar el control.
Miles de privados de libertad serán reclasificados en cárceles de Ecuador
Snai
Compartir
Actualizado:
20 oct 2026 - 22:24
El Gobierno Nacional inició la primera fase del Plan Nacional de Clasificación de Personas Privadas de Libertad, un proceso que contempla la reclasificación de 9 214 personas privadas de libertad en seis centros penitenciarios del país.
La intervención, liderada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), comenzó el 16 de octubre de 2026 y se desarrolla en cárceles ubicadas en Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo.
El objetivo es organizar a la población penitenciaria de acuerdo con su nivel de riesgo y seguridad, además de limitar la capacidad de operación e influencia de las estructuras criminales dentro de los centros de privación de libertad.
“Esta estrategia constituye un paso trascendental en la transformación del sistema penitenciario, orientado a debilitar la influencia de las estructuras criminales, romper las cadenas de mando y fortalecer el control del Estado dentro de los centros de privación de libertad”, señalo el Snai.
Cuatro niveles de seguridad
Como parte del proceso, las personas privadas de libertad serán distribuidas en cuatro categorías:
- Seguridad mínima
- Seguridad media
- Seguridad máxima
- Seguridad máxima especial
La clasificación se realizará bajo criterios técnicos y de seguridad penitenciaria, con controles diferenciados según las características y el nivel de riesgo de cada grupo.
El Gobierno sostiene que esta medida permitirá mejorar la administración de las cárceles y establecer condiciones más adecuadas para los procesos de rehabilitación y reinserción social.Buscan reducir el control de grupos criminales
Uno de los principales objetivos del plan es debilitar la influencia de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan dentro de las cárceles.
“Esta primera fase representa el inicio de una transformación estructural en la gestión penitenciaria. Su implementación busca reducir la injerencia de los grupos criminales, preservar el orden y consolidar un sistema de rehabilitación social con mayores niveles de organización, seguridad y control institucional", indicó el Snai.
Compartir