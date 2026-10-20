Snai: 9 214 presos serán reclasificados en seis cárceles de Ecuador; ¿por qué?

Miles de privados de libertad serán reclasificados en cárceles de Ecuador

El Gobierno Nacional inició la primera fase del Plan Nacional de Clasificación de Personas Privadas de Libertad, un proceso que contempla la reclasificación de 9 214 personas privadas de libertad en seis centros penitenciarios del país.

La intervención, liderada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), comenzó el 16 de octubre de 2026 y se desarrolla en cárceles ubicadas en Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo.

El objetivo es organizar a la población penitenciaria de acuerdo con su nivel de riesgo y seguridad, además de limitar la capacidad de operación e influencia de las estructuras criminales dentro de los centros de privación de libertad.

“Esta estrategia constituye un paso trascendental en la transformación del sistema penitenciario, orientado a debilitar la influencia de las estructuras criminales, romper las cadenas de mando y fortalecer el control del Estado dentro de los centros de privación de libertad”, señalo el Snai.

¡ACCIONES FIRMES PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO! El Gobierno Nacional, a través del SNAI, avanza con la primera fase del Plan Nacional de Clasificación Penitenciaria, que contempla a 9.214 personas privadas de libertad en seis centros. https://t.co/rin0Hyfkkd — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 20, 2026

Cuatro niveles de seguridad

Como parte del proceso, las personas privadas de libertad serán distribuidas en cuatro categorías:

Seguridad mínima

Seguridad media

Seguridad máxima

Seguridad máxima especial

La clasificación se realizará bajo criterios técnicos y de seguridad penitenciaria, con controles diferenciados según las características y el nivel de riesgo de cada grupo.

BOLETÍN Primera fase del Plan Nacional de Clasificación Penitenciaria. El Gobierno Nacional, a través del SNAI inició la primera fase del Plan Nacional de Clasificación Penitenciaria, que contempla a 9.214 PPL de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo. https://t.co/dSj27H7l0x https://t.co/h7xlrVGa5A — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 19, 2026

El Gobierno sostiene que esta medida permitirá mejorar la administración de las cárceles y establecer condiciones más adecuadas para los procesos de rehabilitación y reinserción social.Buscan reducir el control de grupos criminales

Uno de los principales objetivos del plan es debilitar la influencia de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan dentro de las cárceles.

“Esta primera fase representa el inicio de una transformación estructural en la gestión penitenciaria. Su implementación busca reducir la injerencia de los grupos criminales, preservar el orden y consolidar un sistema de rehabilitación social con mayores niveles de organización, seguridad y control institucional", indicó el Snai.