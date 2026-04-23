Siete heridos tras choque múltiple en Machachi este jueves 23 de abril

Un siniestro de tránsito en el cantón Mejía dejó al menos siete personas heridas la mañana de este jueves 23 de abril de 2026, según reportó el Servicio Integrado de Atención ECU 911.

El siniestro vial se registró en el sector El Cortijo, en el camino al Corazón, detalló la entidad. El choque fue entre dos automóviles, y una furgoneta.

Hasta el lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los Cuerpos de Bomberos de Quito y Mejía, quienes desplegaron ambulancias, patrulleros y equipos de rescate.

Heridos y labores de rescate

Paramédicos informaron que siete personas resultaron heridas y reciben atención médica en el sitio, previo a su traslado a diferentes casas de salud.

Además, una persona quedó atrapada en uno de los vehículos involucrados, por lo que equipos especializados ejecutaron labores de extricación para liberarla. V

Las autoridades confirmaron el cierre de la circulación vehicular en el Camino al Corazón, en Mejía, mientras se desarrollaban las tareas de atención y limpieza.