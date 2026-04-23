Hombre fallece atropellado en la avenida Galo Plaza Lasso, norte de Quito

Un hombre murió atropellado en la avenida Galo Plaza Lasso, en el sector de Rumiñahui, en el norte de Quito, la mañana de este jueves 23 de abril de 2026.

El paso por los carriles centrales fue cerrado parcialmente, ya que el cuerpo del hombre quedó tendido a un costado de la vía. Una ambulancia llegó al sitio, pero hallaron el cuerpo sin signos vitales.

Sobre la calzada, en sentido norte - sur, terminó boca abajo un hombre adulto. Un rastro de sangre evidenció el golpe fatal en la cabeza.

El atropellamiento ocurrió en los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lasso y avenida Del Maestro. Un equipo de Medicina Legal acudió al lugar para levantar el cádaver.

De acuerdo con personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el vehículo que impactó al transeúnte se fugó del sitio luego del siniestro.