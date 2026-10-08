SNAI trasladó 71 privados de libertad entre cárceles de Ecuador

El SNAI informó que 71 personas privadas de libertad fueron trasladadas entre cárceles del País.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), informó este jueves 8 de octubre de 2026 el traslado de 71 personas privadas de libertad entre distintos centros penitenciarios del país.

La Institución detalló que 50 personas privadas de libertad fueron trasladadas desde la cárcel de Chimborazo hacia Azuay, otras 20 fueron movilizadas desde la provincia de Imbabura a Cotopaxi.

Mientras que, una persona privada de libertad, considerada de alta peligrosidad fue trasladada desde Loja hacia la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Según el SNAI, los traslados se realizaron entre el miércoles 7 y jueves 8 de octubre, como parte de las medidas implementadas para reforzar el control y la seguridad dentro del sistema penitenciario.

Finalmente, se informó que las acciones se ejecutaron en coordinación la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.