Tres hombres y una embarazada fueron asesinados dentro de un vehículo en Santo Domingo

La Policía acudió a una escena del crimen en Santo Domingo de los Tsáchilas

Un hecho violento se registró en Santo Domingo de los Tsáchilas, la madrugada de este domingo 21 de diciembre de 2025. Cuatro personas fueron encontradas sin vida al interior de un vehículo, entre ellas una mujer embarazada.

El hallazgo ocurrió cerca de las 05:30, luego de que ciudadanos alertaran a la Policía Nacional. Según Primicias, todo sucedió en la vía Santo Domingo - Quito, kilómetro 6, sector Chiguilpe, a un kilómetro del Batallón Montúfar.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que dentro del vehículo se encontraban los cuerpos de tres hombres y una mujer embarazada. Todos murieron por impactos de bala.

Según las primeras investigaciones, las víctimas se movilizaban en el automotor cuando fueron interceptadas y atacadas con armas de fuego.

Unidades especializadas de la Policía acordonaron la escena para levantar indicios balísticos y recopilar elementos que permitan esclarecer las causas de estas muertes violentas.

Posteriormente, personal de Criminalística realizó el levantamiento de los cuerpos y fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo. Las identidades de las víctimas no han sido confirmadas.