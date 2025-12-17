El futbolista de Barcelona, Mario Pineida, fue asesinado en un ataque armado en Guayaquil

Mario Pineida, de Barcelona, controla el esférico ante la marca de un jugador de Cuenca Juniors, en el partido de la Copa Ecuador.

El futbolista de Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, fue asesinado en un hecho violento registrado en Guayaquil, la tarde del miércoles 17 de diciembre.

Pineida recibió impactos de bala en las afueras de una carnicería en el sector de Samanes 4. Hasta el momento se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional y de los dirigentes de Barcelona.

El futbolista, de 33 años, se formó en Independiente del Valle. Jugó en el exterior en Fluminense y fue campeón con Barcelona. El 2024 jugó en El Nacional y logró la Copa Ecuador. También integró la Selección ecuatoriana de fútbol.