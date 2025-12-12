Sicariato en el norte de Quito: dos hombres en moto disparan contra una persona de 33 años

Sicariato en el barrio Santa Anita Alto en el norte de Quito

La Policía Nacional atendió un posible nuevo caso de sicariato en el barrio de Santa Anita Alto, en el norte de Quito la mañana de este viernes 12 de diciembre.

Según información revelada por el jefe de la Policía del distrito La Delicia, Félix Fiallos, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un hombre de 33 años en el barrio Santa Anita, en el norte de Quito.

La víctima fue identificada como William David Alcívar Cagua, oriundo de la ciudad de Chone. Criminalística realizó el levantamiento del cadáver y encontró las credenciales en la billetera del hombre lo que hace descartar un posible robo.

Fiallos confirmó que la víctima tiene antecedentes por hurto y desaparición forzosa.

El personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) llegó hasta la escena del crimen para levantar el cuerpo y revisar el registro de las cámaras de seguridad de la zona.

Según información proporcionada por vecinos del sector, sujetos que se desplazaban en motocicleta color blanco con negro dispararon a la víctima y huyeron del lugar.

Además, moradores del sector manifestaron su temor al señalar que a diario se registran asaltos y que hechos como este los mantienen en alerta, pues temen que una bala perdida pueda causar consecuencias colaterales.