Turista quiteño fue asesinado tras ser asaltado en el cerro Santa Ana, en Guayaquil

Un turista quiteño fue asesinado, la noche del jueves 5 de marzo de 2026, durante un asalto mientras visitaba el cerro Santa Ana, uno de los sitios turísticos de Guayaquil.

El crimen se perpetró cuando el hombre subía hacia el faro acompañado de varios familiares. Según información policial, el grupo recorría el sector cuando fue interceptado por tres hombres armados.

Según las primeras investigaciones, en medio del asalto hubo un forcejeo entre la víctima y los atacantes. En ese momento se realizaron disparos y uno de los proyectiles impactó al turista.

Sus familiares, lo bajaron en una sábana y personal paramédico intentó brindarle asistencia. Sin embargo, los socorristas confirmaron el fallecimiento.