500 cupos se habilitaron para un curso gratuito de lengua de señas en Quito

Una lengua de señas es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual.

La Prefectura de Pichincha habilitó 500 plazas para un nuevo curso gratuito de lengua de señas ecuatoriana en Quito.

Las inscripciones se abrieron el pasado 18 de febrero mediante un formulario en línea difundido a través de las redes sociales institucionales. Los participantes debieron completar sus datos en el enlace para ocupar uno de los cupos disponibles.

El curso Introductorio de Lengua de Señas Ecuatoriana arrancará el próximo sábado 7 de marzo. Se desarrollará de forma presencial los días sábados, de 08:00 a 13:00.

Las clases se impartirán en tres puntos de la ciudad: Solanda, en el Colegio Benalcázar y el sector de Calderón. Según la Prefectura de Pichincha, el objetivo es facilitar el acceso desde distintas zonas de la capital.

Esa entidad indicó que, debido a la alta demanda, está prevista una nueva convocatoria para agosto de 2026, en la que se abrirán más espacios de formación para los interesados en aprender esta lengua.