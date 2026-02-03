SRI habilita 1 000 cupos para cursos gratuitos de formación tributaria

Las capacitaciones se realizarán en tres módulos y serán gratuitas.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitó 1 000 cupos para un programa intensivo de formación tributaria a escala nacional. El programa está dirigido a personas con conocimientos avanzados en materia tributaria, indicó la entidad este martes 3 de febrero del 2026.

La formación será en modalidad virtual y gratuita. Según Alexandra Navarrete, directora del SRI, esta academia busca fortalecer la cultura tributaria y promover el acceso a información especializada y confiable para la ciudadanía.

La Academia Tributaria contempla tres módulos especializados sobre Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta de Personas Naturales e Impuesto a la Renta de Sociedades y tendrá una duración total de 120 horas académicas, distribuidas en 40 horas por módulo. Al finalizar el programa, recibirán un certificado emitido por el SRI.

Los interesados deberán preinscribirse hasta el viernes 6 de febrero de 2026 en este enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/7ajCVqsD69. Los postulantes preseleccionados recibirán un correo para realizar las actividades dentro del proceso de admisión.

Los resultados se comunicarán hasta el 13 de marzo de 2026 al correo del postulante, indicó el SRI.