Afiliados al Seguro Campesino marchan en Quito y varias ciudades este lunes 25 de agosto

En las afueras del Seguro Social Campesino se aglomeraron los protestantes este lunes 25 de agosto del 2025.

Un grupo de afiliados al Seguro Social Campesino marcharon por las calles de Quito este lunes 25 de agosto del 2025. Las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la falta de medicamentos, el traslado del Seguro Campesino al Ministerio de Salud, entre otras, fueron las causas de los reclamos.

Amelia Lanchimba, representante de la Directiva de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, contó que la organización organizó marchas en varias provincias del país en rechazo a las medidas del Gobierno.

"No ha habido presupuesto para nuestro Seguro Campesino. Anteriormente teníamos nuestros derechos. La dotación de los compañeros médicos también se ha reducido", dijo la representante.

Después de recorrer las calles del Centro Histórico se dirigieron a la Caja del Seguro, en el centro norte de la capital, donde hubo momentos de tensión porque intentaron ingresar a las oficinas del Seguro Social.

En Cuenca también se registró una marcha masiva por las calles de la ciudad. Con pancartas, letreros y consignas se agruparon y recorrieron varias calles de la ciudad desde muy temprano.

Tras la marcha en Quito, cuatro representantes ingresaron para ser escuchados por los representantes del IESS y atender las peticiones. Los protestantes anunciaron que también participarán en la marcha organizada para el próximo 11 de septiembre.